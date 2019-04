Hoe heeft de miljoenenblunder kúnnen gebeuren?

De gemeente had vorige week donderdag in totaal 2,5 miljoen euro per ongeluk overgemaakt aan een groep bijstandsgerechtigden. Een komma in plaats van een punt bleek de boosdoener. De gemeente heeft inmiddels bijna alles terug ontvangen. 66 van de 69 mensen hebben het onjuist gestorte geld terugbetaald. De gemeente moet al met al nog 53.000 euro terugkrijgen.

De raad reageerde lamgeslagen op het nieuws. Hoe heeft de blunder kúnnen gebeuren?, vraagt PvdA-raadslid Martijn Balster zich vandaag af. ,,Het is twee keer fout gegaan. Niet alleen is er eerst veel te veel geld overgemaakt. Maar daarna is er ook nog een brief verstuurd waarin deze foute bedragen vermeld stonden.”

Ook CDA-raadslid Daniëlle Koster is verbijsterd. ,,Waarom was er geen geautomatiseerde waarschuwing? Waarom hebben niet meerdere mensen naar overschrijvingen gekeken?” Daarnaast wil ze weten waarom de wethouder zo lang heeft gewacht met het informeren van de raad. ,,We zaten die avond uren bij elkaar, maar pas dagen later en na de publicatie in De Telegraaf kregen we iets van de wethouder te horen”, sneert ze.

Gedupeerden ‘menselijk behandelen’

De CU-SGP wil weten hoe de gemeente de mensen gaat begeleiden die door de verkeerde storing nog verder in de problemen zijn gekomen. Daar haakt GroenLinks op in. ,,Van drie mensen is nog niet al het geld terug. Ik vraag de wethouder om menselijk en gepast met hen om te gaan”, aldus de partij.