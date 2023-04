Hoe herken je een boef? Haven Scheveningen nieuwe trekpleister voor criminelen: ‘Overal verklikkers’

Middelbare scholen zitten zó vol dat Guusje zes keer is uitgeloot: ‘Leg dat maar eens uit aan een elfjarige’

Ze is het enige kind uit haar klas dat volgend jaar niet naar een middelbare school van haar keuze kan. Niet bij één school, maar bij zes scholen viste Guusje (11) achter het net. En met haar nog 48 kinderen in Den Haag. Zitten de scholen in de stad vol?