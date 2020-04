Hoe hou je schoolkinderen blij? Door te Skypen met de stadsclown

Online vergaderen is inmiddels standaard kost. Net als online rekenen, online taalles en online aardrijkskunde en geschiedenis. Maar, dachten Myrrhe Michorius en Sandy Taal van de Stichting Mobiele Clowniek Fabriek, er moet toch ook online gelachen kunnen worden? Zo gezegd, zo gedaan. ,,Veel van wat we doen", zegt Sandy, ,,doen we vanuit Poptaland. Dat is een mobiele buitenspeel- en uitleenkeet in de Delftse wijk Poptahof. Maar ja, aangezien we anderhalve meter afstand moeten houden, is dat nu een beetje moeilijk. Dus om kinderen toch te kunnen vermaken en inspireren, hebben we met een heleboel van hen contact via skype. We hebben er inmiddels een nieuwsbrief uitgedaan om dat nog bekender te maken. Want we vinden het heel belangrijk om er voor de kinderen en hun ouders, opa's en oma's te zijn. Vaak begrijpen ze niet echt waarom het allemaal zo anders is dan anders. Ze missen hun vriendjes en vriendinnetjes op straat.”