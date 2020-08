Hoe houd jij het hoofd koel? Laat het ons weten!

Mark Slats, de grootste onbekende sportheld van deze tijd, maar hopelijk verandert dat nu

12:02 Van alle grote Nederlandse sporthelden is Mark Slats uit Wassenaar wellicht de minst bekende. En dat terwijl hij solo de hele wereld rond zeilde. Hoe kan dat? Zegt het iets over de populariteit van de zeilsport? Of is er meer aan de hand?