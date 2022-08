Hoe ik naar het grootste bioscoopscherm ooit keek, maar toch in slaap viel

Lieve Rachel Na de hoelahoep-ra­ge was twist een fluitje van een cent

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer verhaalt hij in de rubriek Lieve Rachel over hoepelrage, zestig jaar geleden. Als je dat draaien met je heupen goed kon, dan was de Twist, de nieuwste dans, ook niet moeilijk.

12 augustus