Hoe ik tussen criminelen en kunstenaars op renbaan Duindigt rijk en weer arm werd

Even vragen aan Taikofesti­val komt naar Den Haag: 'Per show verliezen we twee kilo’

10:29 Vanuit een dorpje in Japan komt Gen Hidaka met zijn taikogroep naar Den Haag. Op 28 september is in het Zuiderparktheater in Den Haag het Holland Taiko Festival. Dit feest wordt georganiseerd door Hidaka en zijn groep.