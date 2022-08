Hoe Ina leerde de beroepen van kunstenaar en wetenschapper te combineren

Dr. Ina Orbaan was de dochter van een ‘stralendokter’, zoals de eerste generatie radiologen ooit werd genoemd. Hij specialiseerde zich tevens tot longarts en speelde in Nederland een belangrijke rol in de tuberculosebestrijding. Na de oorlog werd hij directeur van het Centraal Bureau voor Keuringen op Medisch-hygiënisch gebied aan de Haagse Van Alkemadelaan. Ina was een nakomertje met drie oudere broers. Ze was heel gesteld op haar vader en erg dol op haar oudste broer, Constant Orbaan, die in de schaakwereld bekendheid genoot vanwege zijn schaakverslaggeving voor de NRC en zijn rol als arbiter bij internationale schaaktoernooien.