Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een onderknuppel twee miljoen euro kan jatten

Mijn zwager werkt bij de recherche. U begrijpt, waakzaamheid is geboden. ‘Het is beter om niet te zwijgen’, zegt hij serieus. Da’s vast een standaardzin bij de eerste ondervraging. Welk bericht is bizarder: de foltercontainer met de Utrechtse sportschoolhouder die werd opgepakt in een ‘peperduur penthouse’ in Den Haag, of de ambtenaar die er op het IJspaleis vandoor ging met twee miljoen euro? De keuze is reuze.