Hoe je moet overleven volgens André Kuipers

Tip van sluier

André Kuipers vertelt op 7 mei hoe hij 193 dagen in de ruimte overleefde. Dat doet hij in het Museon. Alvast een tipje van de sluier: ,,Mijn motto is: boldly go where no one has gone before, want dáár liggen kansen.”



Boekids University is onderdeel van Boekids op 9 en 10 juni. Dat festival brengt kinderen van 4 tot en met 12 jaar in contact met literatuur. Boekids heeft een interactief programma met verhalen, muziek, films, workshops, multimedia en beeldende kunst. boekids.nl



