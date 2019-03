Hoe jong je ook bent, in de tram en bus ben je liever ‘u’

Je hoeft niet uit de tijd van de paardentram te zijn om door de HTM te worden aangesproken met ‘u’. In de berichten met overstapmogelijkheden, waarschuwingen voor valpartijen en de regels rond in- en uitchecken, die in het Haagse openbaar vervoer worden omgeroepen, wordt iedereen weer aangesproken met het beleefde en zeer gewaardeerde ‘u’. Wéér, want dat was jaren niet zo.



‘U’ was de afgelopen vier jaar ‘je’ in de waarschuwing die nu in bus en tram weer wordt uitgesproken als: ‘Voor uw eigen veiligheid, let op uw spullen en houdt u vast tijdens de rit’.



,,Ik heb het ‘u’ inderdaad zelf in de tram gehoord”, zegt een oudere heer bij de halte van tram 9 bij het Centraal Station. Aan de stralende lach die hij daarbij laat zien, wordt al duidelijk dat hem die aanspreekvorm prima bevalt. ,,Het zal met mijn leeftijd te maken hebben dat ‘u’ mij meer aanspreekt dan ‘je’”, denkt hij.