Hoe komen jongeren aan dure auto's? VVD wil patsercontrole invoeren

De bolides worden bij zo’n actie onderschept en aan een controle onderworpen. Er wordt onder andere gekeken naar bezit van drugs, openstaande boetes, sieraden en cash geld.



,,Uiteraard kan het zo zijn dat iemand gewoon hard gespaard heeft en zijn grote droom heeft waargemaakt door een dure auto te kopen", aldus fractievoorzitter Frans de Graaf. ,,Maar we zien in andere steden, zoals Breda en Rotterdam, dat dit soort acties daar goed werken.’’



Den Haag had enige jaren geleden wel dergelijke controles waarbij politie, douane en de belastingdienst gezamenlijk optrekken. ,,De VVD pleit nu in de raad om de acties opnieuw in te voeren.’’



Aanleiding zijn signalen van een groep actieve bewoners uit Wateringse Veld, zegt De Graaf. ,,Ze zeggen: ‘Het lijkt wel of er een heel elftal van Real Madrid in deze wijk woont: we zien veel te jonge gastjes in veel te dure auto’s rondrijden’.’’



