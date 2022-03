Hoe komen we van het gas van de Russen af? Gewoon, met meer aardwarmte

Het gebruik van aardwarmte in Nederland is niet nieuw. In het Westland wordt het al jaren gebruikt om de kassen te verwarmen. En hier en daar zijn er kleinschalige projecten waarbij energie uit de ondergrond wordt gebruikt om woningen te verwarmen. Maar het grootste en meest veelbelovende project in ons land is toch wel de geothermiecentrale in Den Haag, waar sinds kort met aardwarmte duizenden woningen in de omgeving van energie worden voorzien. De ogen van heel Nederland zijn gericht op dit initiatief. Want bij succes, kan er op veel meer plekken worden geboord naar aardwarmte.