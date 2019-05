Hoe kon Den Haag het politieke hart van de Republiek worden?

Betaald parkeren in Schevenin­gen uitgebreid met Hellingweg

20:40 In het Geuzen- Staten- en Havenkwartier in Scheveningen moet de automobilist blijven betalen voor een parkeerplek. Een onderzoek onder de inwoners aldaar heeft niet tot een verandering geleid van het huidige beleid. Sterker nog, er is een straat bijgekomen waar betaald parkeren wordt ingevoerd.