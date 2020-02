Hoe lang bestaat raamprostitutie al in Den Haag?

De twee hoerenstraten in de Haagse binnenstad gaan dus op termijn dicht. De gemeente Den Haag hoopt dat de verhuizing van de raamprostitutie in de Geleenstraat en de Doubletstraat over vier jaar een feit is. Het nieuws is in het centrum met gejuich ontvangen. Vooral omwonenden van de Doubletstraat klagen al decennia steen en been over de overlast en de criminaliteit in hun buurt.