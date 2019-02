Hoe leg je een kind uit wat kanker is?

De oma van hoofdpersonage Jack is ziek. Hij mag bij haar op bezoek in het ziekenhuis. Daar ziet hij dat ze een slangetje in haar neus heeft en hij vraagt zich af waarom. Zijn vader legt het hem uit.



'Het lichaam is net een auto, Jack',

fluistert zijn vader met zachte stem

'met weinig brandstof staat de auto stil

en zonder eten gaat het lichaam op de rem’



Wanneer jonge kinderen voor het eerst te maken krijgen met een familielid dat kanker heeft, weten ze niet goed wat ze zullen aantreffen en zitten ze vaak met veel vragen. Dat merkte verpleegkundige Daniëlle van Caspel (43) op toen zij terechtkwam op de afdeling Oncologie in het HMC Antoniushove. ,,Ik herinner me nog een oudere vrouw die hier werd behandeld. Ze had een kleinzoon van zes, die op een dag totaal onvoorbereid langskwam. Toen hij haar zo zag, een beetje bleekjes en met een hoofddoekje op na de chemo, zei hij meteen tegen haar 'oh nee, dat doe ik niet'. Hij draaide zich om, liep naar buiten en kwam ook niet meer terug. Die mevrouw vond het niet leuk, maar ze begreep het wel. Toch vroeg ze zich af wat er zou zijn gebeurd als het hem van tevoren beter was uitgelegd.”