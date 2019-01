Hoe moet Den Haag omgaan met de krapte op de woningmarkt?

Agenten, zorgpersoneel en leraren moeten sneller een huis krijgen in Den Haag. Wethouder Boudewijn Revis wil mensen in ‘onmisbare beroepen’ voorrang gaan geven op de lokale woningmarkt. Ook wil hij een inkomensgrens voor middeldure huur in het leven roepen. Maar is dat de oplossing? Over het algemeen reageert de raad lovend op de onorthodoxe maatregelen.



De SP is kritisch over de voorrangsregels. ,,Er zijn al te veel regels. Reguliere woningzoekenden moeten straks alleen maar langer wachten.” Ook de PvdA heeft vragen over de constructie: ,,Waarom moeten AOW’ers langer wachten omdat andere doelgroepen worden voorgetrokken?”