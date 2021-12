Hoe naai ik een burger en pis ik een miljoen euro belastinggeld weg zonder consequenties



ColumnWat kun je doen met 1 miljoen? Dat hangt ervan af. Als het niet je eigen geld is kun je het eenvoudig stuksmijten - zoals in het openbaar bestuur maar al te vaak geschiedt. Er is niks leuker dan andermans geld uitgeven. Sterker, het is de reden dat mensen de politiek in gaan. Indien de gemeente haar werk goed had gedaan en haar fouten eerder had erkend was het miljoen er nog geweest.