‘Hoe onafhankelijk is het onderzoek naar de vonkenregen als Krikke zelf in bestuur zit?’

Ook het CDA geeft aan de keuze voor dit instituut niet haar voorkeur heeft. ,,Het is een heel onhandige keuze”, zegt Daniëlle Koster, raadslid bij CDA Den Haag. ,,Je hebt al alle schijn tegen je en dat moet je zoveel mogelijk voorkomen in dit soort situaties. Ik ben wel bij dat het geen intern onderzoek is geworden. Maar al zou de invloed van Krikke nihil zijn bij het onderzoek van het IFV, toch helpt het niet mee.” Volgens Koster had er beter kunnen worden gekozen voor een andere instelling, waarmee de burgemeester geen banden heeft. ,,Onderzoeken naar onderwerpen die zo groot zijn en waar de gemeente bij betrokken is, moet je gewoon anders aanpakken.”

Vreemd

Joris Wijsmuller, fractievoorzitter van de Haagse Stadspartij geeft ook aan dat de keuze voor het IVF niet logisch is. ,,Nadat er weerstand ontstond toen de gemeente zelf onderzoek wilde gaan doen, is er expliciet besloten om het door een onafhankelijke partij te laten uitvoeren. De keuze voor een instelling waar Krikke banden mee heeft, is dan wel vreemd. En hoewel Krikke niet in het dagelijks bestuur zit, maar het algemeen bestuur waardoor zij niet veel invloed kan uitoefenen, roept de kwestie wel vraagtekens op.



Het is volgens Wijsmuller logischer als een organisatie als de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zelfstandig onderzoek gaat doen naar de kwestie. ,,Je merkt aan alles dat er onrust is. Aan de ene kant wordt er gekeken naar de toekomst van de traditie van de vreugdevuren, aan de andere kant wordt het bestuurlijk vermogen van de burgemeester in twijfel getrokken. Zo heeft de burgemeester in vier dagen tijd drie raadbrieven verstuurd, het onderwerp wordt hierdoor enorm groot. Een organisatie als OVV kan meer gezag uitoefenen en een volledig onafhankelijk onderzoek doen dat betrouwbaarder zal zijn en ogen, omdat de burgemeester er dan niet bij betrokken is.”