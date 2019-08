Hoe ontstaat een ziekenhuisbacterie?

Vraag bij het nieuwsIn het ziekenhuis HMC Westeinde is een darmbacterie actief die amper te bestrijden is met normale antibiotica. Hoe komt zo’n bacterie in het ziekenhuis terecht?

Al anderhalve week is sprake van een uitbraak van de vancomycine-resistente enterokok (VRE) in het HMC Westeinde. De bacterie is gevaarlijk voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. Drie patiënten liggen in quarantaine. De resistente eigenschappen van de VRE-bacterie zouden kunnen worden overgedragen op andere bacteriën en grote schade kunnen aanrichten bij zieke mensen.

Een ziekenhuisbacterie is een bacterie die heel moeilijk te bestrijden is met antibiotica. Als mensen met een goede gezondheid zo’n bacterie bij zich dragen, is er nog geen nood aan de man. Vaak merk je er zelfs helemaal niks van. Voor mensen met een verminderde weerstand is het een ander verhaal. Bij hen ligt het gevaar van infecties op de loer.

Opname

‘Bent u onlangs opgenomen geweest in een buitenlands ziekenhuis?’ Het is een vraag die standaard in Nederlandse ziekenhuizen wordt gesteld als je er voor opname komt. De reden is dat patiënten die in een hospitaal in het buitenland zijn behandeld, de bacterie vaak bij zich dragen. De bestrijding van de bacterie wordt daar meestal minder streng aangepakt dan in Nederland. Wordt de vraag met ‘ja’ beantwoord dan word je geïsoleerd verpleegd totdat je geen drager meer bent van de bacterie.

De bacterie komt juist eerder in het ziekenhuis voor dan op een andere ‘drukbezochte’ plek, omdat veel patiënten al antibiotica slikken en verzwakt zijn. De verspreiding gaat ook nog eens makkelijker doordat meerdere patiënten op één kamer liggen of überhaupt dicht bij elkaar liggen.

Gezond mens

De bekendste ziekenhuisbacterie is MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). Ook voor deze bacterie hoef je als gezond mens niet bang te zijn. In tegenstelling tot personen met een verminderde weerstand of als je net geopereerd bent.

Een MRSA bacterie komt niet vaak voor in Nederlandse ziekenhuizen. In Nederland is dan ook sinds 1988 het ‘Search and destroybeleid’ van kracht. Het houdt in dat er ‘gezocht’ wordt naar gevallen van MRSA. Patiënten, voor wie de bacterie gevaarlijk is, worden meteen behandeld.

Varkens

Sinds 2006 is er een wijziging gekomen in het beleid. Niet alleen patiënten die zijn behandeld in buitenlandse ziekenhuizen, maar ook patiënten die voor hun beroep in contact zijn gekomen met levende varkens worden gecheckt of zij MRSA bij zich dragen. Er wordt namelijk steeds vaker in de richting van dieren, vooral varkens, gewezen als de kwade geest van het overbrengen van de bacterie op de mens.