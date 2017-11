Hoe Pieten aankomen in de Haagse regio

De intocht van Sinterklaas verloopt in Den Haag dit jaar een stuk anders vergeleken met de rest van Nederland. De goedheiligman wordt op 18 november enkel vergezeld door roetveegpieten. Dat blijkt uit de Pietenatlas van AD. Met de vegen van roet sluit de Haagse organisatie zich aan bij het landelijke Sinterklaasjournaal en de nationale sinterklaasoptocht. Dit om het volgens de gemeente herkenbaar te houden voor kinderen. ,,Er zullen pieten zijn met veel roet en met minder roet, grote en kleine vegen, licht en donker. Van belang is dat de magie van het feest gewaarborgd blijft.'' De pietenkleur is overigens niet het enige dat anders is bij de komende intocht. Dit jaar gaat de stoet van de goedheiligman niet door de Prinsestraat naar einddoel het Plein, maar via de Denneweg. Die wijziging is doorgevoerd omdat ondernemers van de Denneweg ook graag een keer een bijdrage wilde leveren.

Zwart

Naast Den Haag lopen er in Amsterdam en Meppel ook alleen maar roetpieten mee. Het zijn de enige drie steden waar dat gebeurt. In 239 plaatsen in Nederland is Piet bij de intocht zwart of (donkerbruin) is. Zeventien comités melden dat er enkele tot veel roetveegpieten meelopen.

Toch zijn de roetveegpieten niet alleen in Den Haag te zien in de Haagse regio. Twee van de zeventien gemeenten waar een combinatie is van roetveegpieten en zwarte en donkerbruine pieten zijn Wassenaar en Maassluis. De enige plek in de regio die nog geen besluit heeft genomen is Rijswijk. In de andere plaatsen als Delft, Westland en Zoetermeer blijft Piet gewoon in zijn originele gedaante.