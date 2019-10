Hoe radio het leven van presentator Govert van Brakel opslokte

Video Westlandse vindt ‘huishoude­lijk mesje’ van 50.000 jaar oud

18:50 Toen Willy van Wingerden in juli 2016 over de Zandmotor liep en een bijzondere 'steen’ oppakte, viel haar meteen op dat het ‘lekker in de hand lag’. Dat het drie jaar later om een vuurstenen handgereedschap van 50.000 jaar geleden blijkt te gaan, had ze nooit verwacht.