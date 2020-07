Hoe Rijswijk door slim onderhandelen miljoenen krijgt voor groen en aanpak files rond bredere A4

Rijswijk wil niet de ‘calimero’ uithangen, maar wethouder Björn Lugthart van mobiliteit begrijpt wel dat de stad aan de A4 met 55.000 inwoners de verbreding van die snelweg niet kan tegenhouden. ,,We hebben onze bedenkingen via een brief aan de minister duidelijk gemaakt. Het is aan de minister om een klap op zo’n verbreding te geven en dan komt die weg er gewoon”, zegt Lugthart.



Om bij de tekenfilm- en stripfiguren te blijven: Rijswijk is zich gaan opstellen als het Gallische dorp van Asterix en Obelix. Door onderhandelingen ‘onder stoom en kokend water’ met de bevoegde autoriteiten hebben burgemeester Michel Bezuijen en Lugthart miljoenenprojecten binnengesleept op het gebied van doorstroming van verkeer en groen.