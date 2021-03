Hoe stemden de stadsdelen? Zand en veen kruipen politiek naar elkaar toe in Den Haag

Natuurlijk is migrantenpartij Denk de grote winnaar in wijken als Transvaal, Moerwijk, Schilderswijk en Laakkwartier, maar erachter schuiven de liberalen op in de politieke rangorde. Zo mag de VVD zich nu de tweede partij in Transvaal noemen (ze was de zesde in 2017) en groeide ook D66 in de wijk: van de vijfde partij in 2017 naar derde partij nu.