Hoe stierf Corrie (91)? Wie heeft haar vermoord? 15.000 euro voor gouden tip in onopgeloste zaak

Ze had haar dochter aan de lijn toen de deurbel ging. Vreemd, het was dinsdagavond 22.00 uur en Corrie van Geesbergen (91) verwachtte niemand meer. Het was de laatste keer dat ze haar dochter sprak, de volgende dag werd Corrie dood in haar huis gevonden en een deel van haar sierraden was verdwenen.

Corrie vertelde haar dochter die avond, 7 mei 2019, aan de telefoon wat er gebeurde. Ze zei dat er een persoon aanbelde die zei van de thuiszorg te zijn, maar omdat ze niemand verwachtte en het zaakje niet vertrouwde heeft ze deze weggestuurd. Of het om een man of vrouw ging, dat vertelde ze helaas niet.



Wat er daarna gebeurde is nog een raadsel. De ochtend daarna kwam iemand van de werkelijke thuiszorg om 09.30 uur aan de deur, maar werd er niet opengedaan. De vrouw bleek dood in haar woning aan de Erasmusweg te liggen en meerdere sierraden waren weggenomen.

Vermoord

De buurt dacht eerst dat de oudere vrouw door een hartstilstand om het leven was gekomen, tot de politie niet veel later de woning van de vrouw hermetisch afsloot. De balkondeur werd verzegeld met blauw tape en ook de voordeur in het portiek werd voorzien van dezelfde plakkers en een geïmproviseerd slot. Er volgde meerdere onderzoeken en ook is er sectie op het lichaam verricht. ,,Na uitvoerig onderzoek bleek dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen”, legt de politie uit.

,,Het meest waarschijnlijke scenario is dat iemand destijds met een babbeltruc haar huis is binnengekomen en haar daar heeft vermoord en beroofd van haar sieraden.” Het opmerkelijke aan het verhaal is dat er geen braakschade was aan de woning van de vrouw.

15.000 euro

De zaak is tot de dag van vandaag onopgelost gebleven. Om er achter te komen wat er die avond met Corrie van Geesbergen is gebeurd heeft de hoofdofficier van Justitie nu een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de gouden tip in dit onderzoek. Ook wordt er in opsporingsprogramma's opnieuw aandacht gevraagd voor de zaak.

