Hoe trek je de meeste bezoekers naar een vreugdevuur? Met de hoogste toren

Johan Remkes gaat voortvarend aan de slag. Om te beginnen met de schade-afhandeling van het vonkenfestival van de afgelopen nieuwjaarsnacht. De schade loopt in de miljoenen. De kosten zijn voor rekening van de Haagse belastingbetaler; er zal nu ‘snel en ruimhartig’ worden afgehandeld. Even voortvarend is Johan over de komende oud-en-nieuwviering: een brandstapel wordt niet hoger dan is aanbevolen door de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de brandweer. Commissie-voorzitter Jeroen Dijsselbloem heeft er een dikke roman over geschreven van 1800 pagina’s, non-fictie.