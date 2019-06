‘Hoe vaak gebeurt het nou dat iemand ziek is en niemand kijkt naar die persoon om’

Doen buren dat niet uit zichzelf?

,,Dat zou je denken. Of althans hopen. Maar dat valt dus tegen. Blijkbaar is er een drempel. Een gangmaker kan het voortouw nemen, al dan niet op advies van een straatgenoot. En er is geld beschikbaar, dus dat helpt ook. Zo'n attent gebaar is echt heel goed voor de samenhang in de straat. Voordat ik gangmaker werd, kende ik bijvoorbeeld alleen mijn directe buren. Nu ken ik de halve straat. En het zijn niet alleen 'zielige' mensen waar we langs gaan. Iemand kan ook gewoon jarig zijn of zijn geslaagd voor een examen. Het is ook niet voor niets lief én leed.''