Hoe vaak zijn ‘racistische’ straatnamen al veranderd in Den Haag?

Het gaat vandaag de dag vooral over de zogenaamde ‘zeehelden’. Waren het helden of juist schurken die met hun kolonialisme de huidige verhoudingen tussen de rassen hebben gevormd? Ook is de Boerenoorlog in Zuid-Afrika onderdeel van de discussie. De vraag of je dit soort historische figuren moeten eren met straatnamen speelt al tientallen jaren. Het feit dat er maar weinig aanpassingen zijn gedaan in de laatste decennia, zegt genoeg.