Hoe verzinnen ze het? Van scheerbeurt tot schimmel door straat voor campagne

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgende week woensdag doen lokale politieke partijen er werkelijk álles aan om de kiezer voor zich te winnen. Van bitterbal tot schimmel: niets is te gek. Check hier vijf campagnestunts die de kiezers in ieder geval aan het lachen kunnen maken.

Coupe

Renate van der Giessen, raadslid bij Westland Verstandig, plaatste gisteren onderstaande campagne-video op haar facebookpagina. Te zien is hoe zij een bezoekje brengt aan een kapperszaak, waar zij zich een nieuwe coupe laat aanmeten: een hanenkam op het midden van haar hoofd met daarnaast het logo en de initialen van de partij die zij vertegenwoordigt.



Maar waarom eigenlijk? Omdat 'met haar alles leuker is', als we de slogan moeten geloven.

Schimmel

In Den Haag liep gisteren een afvaardiging van de PvdA door de stad. Mét paard, waarmee de partij een link legt met de woningen van veel Haagse inwoners. Niet dat deze inwoners bijvoorbeeld naar het welbekende liedje een paard in de gang hebben staan, of dagelijks honger hebben als een paard.



Nee, de partij nam een schimmel mee om te verwijzen naar de vele vochtige en beschimmelde woningen in de stad. Dit moet worden aangepakt, 'want iedereen moet zeker kunnen zijn van een betaalbare, schone woning', aldus de PvdA.

Bitterballen

In Delft wordt door de VVD geprobeerd om zieltjes te winnen middels een poster met hierop een plaatje van een glas bier en vier bitterballen. 'Geen bal aan', kun je denken, maar er zit wel degelijk een diepere boodschap achter.



De slogan 'Minder belasting. Meer bitterballen!' moet dit verduidelijken. Lijsttrekker Bart Smals verklaarde aan Indebuurt Delft dat wanneer de kiezer minder geld uitgeeft aan belastingen, er meer geld over blijft om uit te geven aan bitterballen.

Sloot

De campagnevideo van Zoetermeer Vooruit heeft het hele land bereikt. Deze werd opgepikt door de talkshow van Eva Jinek. Het programma selecteerde een aantal grappige campagnevideo's en die van Zoetermeer Vooruit kon hierbij niet ontbreken.

In de video is te zien hoe twee lijsttrekkers, Sepehr Mohammadian en Tim van Putten, een fietstochtje maken. Ze rijden zogenaamd de sloot in doordat het fietspad recht de sloot in leidt. De partij wilde met de video de misstanden in de stad aankaarten, zo legde fractievoorzitter Juliette Meurs-Troch, die zo stoer was om bij Jinek aan te schuiven, uit.

Broodje

Tenslotte ziet ook de Delftse partij STIP wel brood in het bedenken van ludieke campagnestunts. Maar wat heeft een broodje nu eigenlijk met de politiek te maken? Heel veel, mits belegd met 'charismatische chorizo, progressieve paprika en jonge kaas', zo beredeneerde de partij.