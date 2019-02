Hoe weet je of schilderij echt is?

Vraag bij het nieuwsHet Mauritshuis gaat nieuw onderzoek doen naar twee schilderijen uit de eigen collectie om er achter te komen of het echte Rembrandts zijn. Wat is de reden dat onderzoek vaak pas jaren later wordt gedaan?

De schilderijen Studie van een oude man uit 1650 en Tronie van een oude man uit circa 1630-1631 zouden niet helemaal voldoen aan de manier van schilderen van Rembrandt van Rijn. Bij laatstgenoemd schilderij zou de kraag van de man rommelig geschilderd zijn. ,,Zo zijn we niet van hem gewend'', zegt conservator Edwin Buijsen.

Na afloop van de tentoonstelling Rembrandt en het Mauritshuis op 15 september gaan beide schilderijen naar het restauratieatelier en wordt er onderzoek gedaan. En dat onderzoek gaat behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Volgens kunsthandelaar Jan Six, eigenaar van Jan Six Fine Art, kan het bij bepaalde schilderijen vrij snel bekend worden of het echt van de meester is, terwijl bij andere er flink wat tijd overheen gaat. ,,Zo'n onderzoek wordt nooit in een dag gedaan. Men is al snel een, twee, of drie jaar verder voordat je echte antwoorden hebt.''

Grafiet

Want om te weten of een schilderij van een bepaalde kunstenaar is, moet uitgebreid onderzoek worden gedaan. Er is een aantal onderzoeksmethoden waar in ieder geval naar gekeken wordt, vertelt Six. ,,Met een röntgenfoto wordt gekeken of er gebruik is gemaakt van een verfsoort waar een metaal in zit. Als dat zo is, lichten die partijen in de compositie op. Ook wordt met behulp van een infraroodcamera gekeken of er koolstof gebruikt is, zoals grafiet.'' Daarnaast wordt ingezoomd op de opbouw van de verflagen. ,,We weten hoe Rembrandt zijn schilderijen prepareerde. Als een kunstwerk daar niet aan voldoet, kun je wetenschappelijk beter onderbouwen dat het geen Rembrandt is.''

Dat men er vaak pas na jaren achter komt dat een schilderij toch niet van die ene kunstenaar is, komt door de ontwikkelingen in de kunstgeschiedenis, vertelt Six. ,,Kunstgeschiedenis wordt steeds wetenschappelijker. Meer high tech. Materialen liegen niet. Mensen wel.''

Depot

De Rembrandts waar het in het Mauritshuis om gaat, hangen nu nog in het depot en niet op zaal. Wat gebeurt er als blijkt dat Rembrandt niet de schilder is van de 'Rembrandts'? Zijn de schilderijen dan niet meer interessant en worden ze bijvoorbeeld verkocht? Six weet zeker dat het museum de schilderijen niet van de hand doet. ,,Het is aan het museum wat ermee gebeurt, maar ik denk dat ze dan in het depot blijven hangen. Maar niet als het een echte Rembrandt is.'' Een mooi plekje op zaal ligt in dat geval in het verschiet.

