Hoe zou het zijn om miljonair te zijn? ‘Het verhaal schreef zich bijna vanzelf’

Wat is er nodig voor een leuk kinderboek? ,,Wat mij betreft moet het leuk zijn om te lezen. Daar is vooral spanning of een conflict voor nodig. Maar ook humor en gekkigheid zijn belangrijk."

Wat is het leukste aan het schrijven van Miljonairskind? ,,Het leukste is dat ik mezelf verras. Ik heb namelijk wel een idee waar ik naartoe wil, maar op een gegeven moment gaan de personages met me aan de haal. Dan gaan ze echt leven, en dat verrast me."

Hoe ging het schrijfproces?

,,Het eerste concept heb ik in een maand geschreven. Ik heb meegedaan aan de NaNoWriMo (nationale boekenschrijfmaand). Dat heeft me geholpen om in één keer het hele verhaal op papier te zetten. Het concept heb ik herschreven en daarna aan mijn zoon laten lezen. Hij spaarde me niet. Met zijn schriftje paraat wees hij op iedere pagina de moeilijke woorden en saaie stukken aan. Ik heb het stuk daarna nogmaals herschreven en toen dacht ik 'nou ja, dan ga ik het opsturen ook'. Uitgeverij Leopold was meteen enthousiast. In het najaar mag ik op boektour. Dat is op scholen door het hele land en zelfs op een festival. Daar heb ik ontzettend veel zin in."