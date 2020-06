Hoefkade en Parallelweg dicht voor doorgaand autoverkeer

Video Auto’s uitgebrand in Leidschen­dam en Rijswijk

10:59 In Rijswijk en Leidschendam hebben vannacht auto’s in brand gestaan. Dat meldt calamiteitensite District8. In beide gevallen wordt brandstichting niet uitgesloten. Het is de zeventiende keer sinds eind april dat een auto in Leidschendam in vlammen opgaat.