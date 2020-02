Hoelang moet Tom Beugelsdijk op de tribune nog een liedje zingen?: 'Hij is echt een icoon'

Twee mannen aangehou­den na mishande­ling Hagenaar (52)

17:06 Bij een vechtpartij op de Hoefkade in Den Haag is op woensdag 5 februari een 52-jarige man gewond geraakt. Twee onbekende mannen sloegen en schopten de Hagenaar en gingen er in een grijze auto vandoor. Dinsdag 11 februari werden de twee mannen aangehouden.