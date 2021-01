Hoera! Er rijdt weer een bus door de Rijswijkse Muziekbuurt

,,Door alle coronaprotocollen was een groot feest helaas niet mogelijk voor iedereen. Toch wilden we dit feestelijk gebeuren niet zomaar voorbij laten gaan”, zegt de organisatie. Een klein groepje genodigden stond daarom om 08.39 uur bij de halte klaar met koffie en gebak.



Alles hebben de buurtbewoners en de lokale partij Rijswijks Belang uit de kast gehaald om hun buslijn voor de Muziekbuurt terug te krijgen nadat die al sinds 2019 niet meer wordt gereden door de HTM. Demonstraties, inspreken in de gemeenteraad, de Rijdende Rechter, moties en filmpjes van ouderen die met hun boodschappen moeten sjouwen zonder goede busverbinding hebben hun vruchten afgeworpen.



Met de terugkeer van de lijnbus is het voor de bewoners weer mogelijk om naar het centrum van Den Haag en naar het centrum van Delft te reizen. ,,Ook hopen we dat bus 51 in de nabije toekomst ook het Delftse Reinier de Graaf ziekenhuis zal aandoen, zoals aanvankelijk de bedoeling was.”