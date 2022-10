Hoeveel mensen wonen er in jouw gemeente? Bekijk het hier

Het inwoneraantal in de meeste Nederlandse gemeenten is in de eerste negen maanden van dit jaar toegenomen. Nagenoeg alle gemeenten in het land kregen er dit jaar tot nu meer inwoners bij, maar in Wassenaar, Voorschoten en Midden-Delfland nam het aantal inwoners juist af. Bekijk hieronder hoeveel mensen er in jouw gemeente wonen.

De chique gemeente Wassenaar begon het jaar met 27.115 inwoners en in september waren dat er 27.016. Er immigreerden 691 mensen vanuit het buitenland, 127 baby’s werden geboren, 1194 mensen verhuisden vanuit een andere gemeente, 289 mensen overleden en 1822 vertrokken er naar een andere gemeente of het buitenland.

In buurgemeente Voorschoten daalde het inwoneraantal ook iets. Daar woonden in januari nog 25.627 mensen en in september waren dat er 25.594. Er immigreerden 362 mensen vanuit het buitenland, 159 baby’s werden geboren, 894 mensen verhuisden vanuit een andere Nederlandse gemeente, 223 mensen overleden en 1225 mensen vertrokken naar het buitenland of andere gemeente.

Ook in Midden-Delfland wonen er nu iets minder mensen dan begin dit jaar. In januari woonden er 19.484 mensen en in september 19.427 inwoners. 82 mensen immigreerden vanuit het buitenland, 133 baby’s werden geboren, 512 mensen verhuisden vanuit een andere gemeente, 121 mensen overleden en 663 mensen vertrokken naar een andere gemeente of het buitenland.

In de andere gemeenten in de Haagse regio nam het inwoneraantal juist toe. In Den Haag woonden er in januari 553.417 mensen, in september waren dat er 560.849. De Haagse bevolking is gestegen met 1,34 procent. Dat komt neer op een verschil van 7432 mensen. Maar liefst 19.006 mensen immigreerden vanuit het buitenland, 4279 baby’s werden geboren, 16.697 mensen verhuisden vanuit een andere Nederlandse gemeente, 3334 mensen overleden en 29.216 vertrokken naar een andere gemeente of het buitenland.

Ook in Westland kwamen er flink wat mensen bij. Begin dit jaar woonden er 112.448 mensen in de tuindersgemeente, eind september waren dat er 114.495. Dat komt neer op een verschil van 2047 mensen. 2931 mensen immigreerden vanuit het buitenland, 919 baby’s werden geboren, 2627 mensen verhuisden vanuit een andere Nederlandse gemeente, 687 mensen overleden en 3743 vertrokken naar een andere gemeente of het buitenland.

In Rijswijk wonen 990 meer mensen dan begin dit jaar. In januari telde de stad 56.941 inwoners, in september waren dat er 57.931. De bevolking in Rijswijk (ZH.) is hier gestegen met 1,74 procent. Dat komt neer op een verschil van 990 mensen. 1093 mensen immigreerden vanuit het buitenland , 514 baby’s werden geboren, 3291 mensen verhuisden vanuit een andere Nederlandse gemeente, 451 mensen overleden en 3457 vertrokken naar een andere gemeente of het buitenland.

Delft kreeg er in vergelijking met begin dit jaar 1353 mensen bij. In september woonden er 105.925, in januari was dit nog 104.572. Een aantal van 4119 mensen immigreerde vanuit het buitenland, 602 baby’s werden geboren, 5078 mensen verhuisden vanuit een andere Nederlandse gemeente, 616 mensen overleden en 7830 vertrokken naar een andere gemeente of het buitenland.

Ook in Pijnacker-Nootdorp is het inwoneraantal toegenomen. Begin dit jaar woonden er nog 56.572, in september waren dat er 57.524. Er immigreerden 534 mensen vanuit het buitenland, 387 baby’s werden geboren, 2251 mensen verhuisden vanuit een andere Nederlandse gemeente, 254 mensen overleden en 1966 mensen vertrokken naar een andere gemeente of het buitenland.

In Leidschendam-Voorburg woonden begin dit jaar 76.659 mensen, in september 77.566, dat is een verschil van 907 inwoners. 1042 mensen immigreerden vanuit het buitenland, 518 baby’s werden geboren, 3897 mensen verhuisden vanuit een andere Nederlandse gemeente, 590 mensen overleden en 3960 vertrokken er naar een andere gemeente of het buitenland.

Het inwoneraantal in Zoetermeer ging ook iets omhoog. In januari woonden er 125.767 mensen en eind september waren dat er 126.758. Dat komt neer op een verschil van 991 mensen. 968 mensen immigreerden vanuit het buitenland, 907 baby’s werden geboren, 4003 mensen verhuisden vanuit een andere Nederlandse gemeente, 756 mensen overleden en 4131 vertrokken naar een andere gemeente of het buitenland.

Volgens statistiekbureau CBS komt de toename vooral door immigratie. Er werden namelijk minder baby’s geboren dan in dezelfde periode in 2021 en de sterfte was relatief hoog.

Zit jouw gemeente er niet bij? Bekijk hieronder het inwoneraantal van alle gemeenten in Nederland.

