Hoeveel messentrekkers lopen er nog meer rond?

CommentaarAxel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: Al snel na het doodsteken van de 36-jarige Antoneta, medewerkster van Albert Heijn in Den Haag, is duidelijk dat de vermoedelijke dader een levensgevaarlijke man is die reeds een spoor van geweld en verdriet achter zich heeft gelaten.