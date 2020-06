Hoeveel ongelukken moeten er gebeuren voordat ergens een flitspaal komt?

Toch nog één picknick­kleed­je op de weide van Parkpop: ‘Ik hoop dat het zondag gaat onweren’

17:01 Daar liggen ze dan op een picknickkleedje in een leeg Zuiderpark. Guus Dutrieux en Claudia Raven van Ducos Productions, de organisatie achter Parkpop. Guus stond in 1981 aan de wieg van het grootste gratis popfestival van Nederland in de open lucht, Claudia heeft sindsdien evenmin nauwelijks een editie overgeslagen.