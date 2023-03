Hoeveel schelpen liggen er op het strand? Zo help je mee met tellen

Cindy nam haar liefde voor exotische planten mee uit Trinidad: ‘Ben verwesterd maar planten zijn essentieel’

In deze koude wintermaanden zitten we meer binnen dan buiten. Vandaar tijdelijk de rubriek Mijn Kamerplant, waarin liefhebbers van binnen tuinieren vertellen over hun bijzondere exemplaren. Deze week Cindy Maharajh die haar liefde voor exotische planten 27 jaar geleden meenam van Trinidad en Tobago.