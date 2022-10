Hoezo koranverbrandingen in Den Haag? Pegida-voorman wordt na twee minuten aangehouden

Pien Dicke (23) na slepende voetblessu­re terug in Oranje: ‘Ik was een jaar lang echt verdrietig’

Pien Dicke (23) uit Den Haag leefde door een slepende voetblessure ruim een jaar in onzekerheid of ze ooit weer op topniveau kon hockeyen. Maar inmiddels is de oud-speler van HDM bij SCHC weer in topvorm en mag zich zelfs melden bij Oranje. ,,Ik was een jaar lang echt verdrietig.”

22 oktober