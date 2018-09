Hof van Heden van boven: 'Groen is zo belangrijk'

Wat betekent het Hof van Heden voor u?



,,Het park symboliseert de overgang van oud naar nieuw in Spoorwijk, waar zeventig procent van de woningen is gesloopt en herbouwd. De huizen in de Nanostraat maakten plaats voor deze tuin. Mensen komen hier bij elkaar. Voor een wijkfestival of tai chi.''



Komt u er vaak?



,,Regelmatig. Om te wandelen of een kennis te bezoeken, die aan de voorkant van het park woont. In andere delen van de wijk is een flink aantal bomen verdwenen, terwijl groen juist zo belangrijk is, voor onze gezondheid en daarmee samenhangend de luchtkwaliteit.''



Lees verder onder de foto.