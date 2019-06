Hof wil deskundigen horen over Askin O. voor de verkrachting van 66-jarige vrouw in eigen huis

Twee weken geleden diende de zaak tegen O. bij het gerechtshof in Den Haag. Opnieuw eiste het Openbaar Ministerie drie jaar celstraf en tbs. Hoewel ook het hof doorgaans na twee weken uitspraak doet, laat een woordvoerster weten dat dat in dit geval nog niet is gedaan. ,,Het hof wil eerst nog gedragsdeskundigen horen en weten of tbs met voorwaarden mogelijk is.'' Een datum voor de zitting waarop deze deskundigen hun licht hierover laten schijnen, is nog niet bekend.



