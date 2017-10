Hofkwartier vreest mislukte feestverkoop door wegwerk

Rond de Grote Kerk in Den Haag wordt gewerkt aan een herinrichting van het Kerkplein. Verder worden de tramsporen van de calamiteitenroute er vernieuwd. Nu ook de Torenstraat openligt, en langer dan aanvankelijk was ingecalculeerd, wordt het ondernemers in de buurt te veel.

De Torenstraat bij de Grote Kerk is sinds begin oktober voor een deel 'opengeritst'. Geen automobilist kan er nog overheen. Tram 16 komt er nu nog wel, maar vanaf 14 oktober rijdt de 16 tussen halte Buitenhof en halte Statenplein een omleiding die duurt tot eind dit jaar.

Een horrorscenario voor ondernemers in het Hofkwartier. Neem Pardeep Chauhan, eigenaar van het Papegaaienpaleis aan de Torenstraat. ,,Ik dacht dat de wegopbreking twee weken zou duren, maar ik zie net op een bord staan dat het tot 1 december duurt. Dat wordt pittig voor ons'', zegt hij. ,,Vanuit het buitenland komen mensen hier papegaaien kopen en allerlei benodigheden voor de vogel. Die konden tot voor kort voor de deur hun aankopen in de auto zetten. Nu moeten ze langer lopen met een grote vogel in een kooi. Als ze de winkel al kunnen vinden.’’

Ook bij Maison Albert, een hoeden en pettenspecialist, is men niet blij. ,,Als mensen ons vanaf het Kerkplein spotten, dan vinden ze het te veel gedoe om hier te komen. Ze moeten helemaal omlopen’’, moppert de moeder van eigenaar Angelique Sahin. Bij Maison Albert wordt nu al gevreesd voor een uitloop van de werkzaamheden. ,,Dat is toch altijd zo?!’’

De Binnenstad Ondernemers Federatie (BOF) bracht de zorgen over bij het stadsbestuur. ,,Laten we niet vergeten dat ondernemers in het Hofkwartier in heel 2013 flink hebben geworsteld met het werk aan de Noordwal/Veenkade. En dan nu dit'', zegt vicevoorzitter Arnoud Kapaan ,,Winkeliers zijn erg bezorgd nu het, met de drukke feestdagen in december op komst, niet te doen is om met een auto in de buurt te komen én er ook nog eens geen tram rijdt. Ja, er wordt vervangend busvervoer ingezet voor tram 16, maar de dichtstbijzijnde halte is de Kneuterdijk/Parkstraat. Dat is ook de route van de omgeleide 16. Zoiets heeft geen nut. Zijn alle alternatieven om ondernemers ter wille te zijn wel onderzocht?!''

Oogkleppen

Kapaan benadrukt dat de BOF blij is met de herinrichting en vergroening van het Kerkplein. Ook is er begrip dat dit herinrichtingsgebeuren wordt aangegrepen om de calamiteitenroute voor de tram weer helemaal 'up to date' te krijgen. ,,Maar nu lijken onder tijdsdruk de oogkleppen opgezet en is het gas geven maar. Het proces is rommelig geworden.''

De hoofdoorzaak dat de klus langer duurt ligt aan het vernieuwen van de tramsporen rond de kerk. Nadat twee onderzoeken uitwezen dat er extra geluidsoverlast optreedt als hier zwaardere trams gaan rijden, is besloten tot trillingsdempende maatregelen onder de rails. Om dat correct aan te brengen, is meer tijd nodig.

,,Nu breekt de gemeente ook de gentlemen's agreement dat er tussen 15 november en de jaarwisseling geen straten worden opgebroken in de binnenstad'', gaat het BOF-bestuurslid verder. Een zegsman van de gemeente meldt dat juist op verzoek van de ondernemers wordt doorgegaan na 15 november 'zodat de terrassen gedurende de zomermaanden konden blijven staan'.