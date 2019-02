Hofvijver drijvende bouwplaats? ‘Doet aanzien van stad geen goed’

,,We willen dat in Den Haag niet'', zegt toerismewethouder Richard de Mos, die het zelfs heeft over een spookscenario voor het centrum. Toeristen zouden van de aanblik van een afgedekte Hofvijver kunnen schrikken tijdens hun citytrip. En ondernemers gaven eerder al aan te vrezen voor leegloop in het populaire gebied.



Na Prinsjesdag 2020 begint de grote renovatie van het Binnenhof. Het project gaat meer dan een half miljard euro kosten en neemt 5,5 jaar in beslag. ,,Als wethouder binnenstad en toerisme hou ik de bouwplannen scherp in het vizier'', belooft De Mos. ,,En wij willen de Hofvijver niet als bouwplaats, dus dat gaat ook niet gebeuren.‘’



Wat het Rijksvastgoedbedrijf betreft komen er tezijnertijd bouwketen op grote pontons, die de helft van de Hofvijver bedekken. En dan is er ook nog plek nodig voor bouwkranen, de opslag van bouwmaterialen en voor bouwverkeer. De helft van de Lange Poten zou bijvoorbeeld nodig zijn voor de opslag van bouwmaterialen.