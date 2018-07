Hofvijver krijgt schoonmaakbeurt: Duikers vissen plastic soep uit water

Kijk hier waar je veilig kan zwemmen in de Haagse regio

12:48 Met de huidige hittegolf in Nederland waar geen einde aan lijkt te komen, is het geen straf om zelf ook in een golf of waterplas te duiken. Maar vanwege een negatief zwemadvies kan dat niet zomaar overal. Localfocus zette alle gegevens van Zwemwater.nl op een rijtje.