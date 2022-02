Hofvijver, Lange Voorhout, Gevangenpoort en Paleis Kneuterdijk staan vanaf vandaag in de spotlights

Jenny verloor moeder bij gruwelijk balkononge­luk, maar hulp van agent Ben gaf rust: ‘Niets was te gek’

,,Zouden wij even binnen mogen komen? Wij hebben geen goed nieuws voor u.” Met die woorden stapten twee Haagse agenten juli vorig jaar het huis van Jenny binnen. Haar moeder was met balustrade en al van haar balkon aan de Laan van Meerdervoort gevallen en had het niet overleefd. Het was het begin van een emotionele rollercoaster voor Jenny en haar familie.

22 februari