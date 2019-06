Hoge boetes voor voeren dieren in Moerwijk en Mariahoeve: ‘Het is hier een rattenwalhalla’

In Moerwijk lijkt iedereen z’n eigen ratten-horrorverhaal te hebben. De ratten lijken overal te zitten. ,,Als er weer eens iemand een pan met rijst over het balkon gooit, zie je die beesten vanuit de bosjes op het eten afrennen‘’, vertellen Peter Rensen en zijn buurjongen Damian Loof.



Rensen heeft geen last van ratten in huis. Wel van muizen, zegt hij. Ze komen af op de 120 vogeltjes die hij in zijn appartementje heeft. ,,Een uit de hand gelopen hobby.” De sfeer in zijn straat is gemoedelijk, maar de vele ratten zijn hem en anderen een doorn in het oog. ,,Ik denk dat als je hier alle ratten bestrijdt, je een zeecontainer vol hebt", denkt buurjongen Damian Loof. ,,Sommige ratten zijn schrikbarend groot. Het lijken wel katten.”