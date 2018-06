Hoge celstraffen geëist voor rondreizende fietsendieven

De dieven jatten dure fietsen van soms duizenden euro’s, en verpatsten die in hun geboorteland voor enkele honderden euro’s. Zenuwcentrum van de bende was een pand aan de Nunspeetlaan in Den Haag.

Twee keer per week reed er een Pools busje voor, en laadde gestolen fietsen in. Die waren gewikkeld in plastic , om voor omwonenden te verhullen dat het om dure fietsen ging. Een oplettende buurtbewoner had toch in de peiling dat er gestolen karretjes de portiekwoning werden binnen getild. De politie startte na zijn tip een grootschalig onderzoek, en rolde in augustus vorig jaar de bende op. Tijdens een zitting bij de Haagse rechtbank dinsdag beschuldigde de officier van justitie de twee hoofdverdachten, de 23-jarige Robert D. en de 34-jarige Tomasz M., van “mobiel banditisme”.