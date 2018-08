Hoge temperaturen, propvolle campings

Sewratan is niet de enige die er zo over denkt: de campings en vakantieparken in de Haagse regio zijn deze weken tot de laatste plek toe gevuld. Met naast toeristen uit binnen - en buitenland ook opvallend veel Hagenaars. Roompotparkmanager Jean-Paul Koenders : ,,We kunnen hier zo’n 3500 mensen kwijt, de afgelopen weken zaten we vaak zo goed als vol. Van de vakantiehuisjes tot de campingplaatsen: het publiek is er.’’



Hij snapt wel dat ook stadsgenoten het park weten te vinden. ,,Je passeert hier de slagboom en je bent direct in vakantiesferen. Vakantie is hitte en strand, dat was afgelopen weken volop voor handen.’’