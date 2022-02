Hoge torens zijn een walhalla voor rukwinden van Corrie en daar krijgen we er alleen nog maar meer van

Sandro moet strandtent uit zand scheppen na Corrie: ‘Storm­kracht 11 kunnen we hebben, vloedgolf niet’

Sandro Mona staat opvallend opgewekt de modder uit zijn Strandtent 14 te scheppen onderaan de duinen van Kijkduin. Het is the day after storm Corrie en de vloedgolf die zijn zaak overspoelde en alles in één klap ontwrichtte. Scheveningen en Kijkduin herstellen de schade.

16:14