Hoger beroep zaak Henriquez ingepland

De rechtbank veroordeelde in december de twee agenten voor mishandeling met de dood tot gevolg. Zonder de nekklem die de agenten aanlegden was Mitch niet overleden, oordeelde de rechter. Bovendien had de andere agent op dat moment geen pepperspray in het gezicht van Henriquez mogen smeren.



De dienders hoefden niet de cel in, zij kregen een voorwaardelijke straf, omdat ze in het heetst van de strijd moesten optreden en hem echt moesten arresteren.



De agenten zijn in hoger beroep gegaan. Het gaat dinsdag nog niet om een inhoudelijke zitting. Die is naar verwachting in april 2019.



