'Hogeschool slaat compleet door met genderneutrale gekte'

De hogeschool moet zich focussen op belangrijkere zaken, vindt hij. Zoals goed onderwijs geven. ,,Het klakkeloos overnemen van een maatschappelijke trend voegt niks toe.’’ De Haagse Hogeschool zei in deze krant graag een omgeving zijn 'waar iedereen mee kan doen, ongeacht geslacht, etniciteit, beperking of seksuele voorkeur'. ,,Waar trekt de Haagse Hogeschool dan de grens?'', vraagt Van Daalhoff zich af. ,,Als je deze gedachtegang volgt dient iedereen die dat wenst over een apart toilet te beschikken. Denk aan een toilet speciaal voor mensen met een andere afkomst of toiletten voor mensen die op een bepaald geslacht vallen.”



De student eist dat de genderneutrale wc’s gewoon weer gewoon invalidentoiletten worden.